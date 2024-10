In Sardegna

Sarà una serata ricca di ospiti e sorprese quella in programma a Sarule il 4 agosto, quando andrà in scenda l'Holi Dance Festival organizzato dall'infaticabile ed intraprendente Loredana Piras capace di assicurarsi per l'evento le prestazioni di alcuni fra i più celebri personaggi della musica dance da discoteca a livello nazionale ed internazionale.