"Sabato quattro marzo tra le ore 19.30 e le 20.30 sono stati asportati diversi mq di pavimentazione antitrauma dal parco giochi della piazzetta Emilio Lussu (fronte comune)". E' la denuncia diffusa sui social dal sindaco di Sarule Paolo Ledda.

"Non capisco quale utilità possano avere al di fuori dell’utilizzo per il quale sono stati concepiti, so per certo quale è il danno che è stato arrecato all’intera collettività - aggiunge il primo cittadino esprimendo la sua amarezza -. Non ho parole per descrivere questi individui, c'é una parola in sardo che riassume il concetto non lo uso per semplice pudore".

"Comunque - aggiunge Ledda - sono al vaglio le immagini riprese dalle varie telecamere di sorveglianza, alcune delle quali anche con lettore di targhe. Vi invito ad un momento di rinsavimento e a riconsegnare immediatamente il maltolto, è inutile dire che tutto il materiale registrato sarà altrimenti messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria".