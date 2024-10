Si chiama Filippo Pibi e ha dieci anni su cumponidoreddu della Sartill'e Canna, la versione per bambini della Sartiglia, la plurisecolare giostra equestre che si corre l'ultima domenica e l'ultimo martedì di Carnevale a Oristano. Il suo nome è stato estratto a sorte tra quelli dei bambini del quartiere di Su Brugu che avevano presentato la propria candidatura.

Filippo ha scelto poi i due "cavalieri" che lo affiancheranno domenica prossima 31 gennaio nella conduzione della Sartill'e Canna. La sorellina di sette anni, Carolina, sarà su terzu cumponi, Alessio Statzu, di nove anni, su secundu. Tutto si è compiuto questa mattina nel salone parrocchiale della Chiesa di Sant'Efisio, trasformata per l'occasione in "Scuderia de su Brugu", dove una lunga serie di manifesti ripercorre la storia della festa. Inventata quasi per gioco negli anni '70 da una catechista della Parrocchia, e verso la fine degli anni '90 è diventata a pieno titolo uno degli appuntamenti di spicco del Carnevale oristanese e da allora si svolge tradizionalmente nel pomeriggio della domenica che precede la Sartiglia dei grandi alla quale si ispira. Alla manifestazione partecipano centinaia di bambini, la maggior parte mascherati, che in sella ai loro cavallini di canna tenteranno di cogliere con la spada anch'essa di canna la stella appesa al centro della pista. L'appuntamento è per domenica prossima 31 gennaio, alle 14, in piazza del Popolo e via Sassari proprio dietro la chiesa di Sant'Efisio.