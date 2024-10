Sartiglia di Oristano promossa a pieni voti da un'indagine del Crenos, il Centro di ricerche economiche delle Università di Cagliari e di Sassari, sull'impatto economico degli eventi culturali e sportivi sull'economia regionale e locale.

I dati dell'indagine, condotta dagli studenti del corso di laurea in Economia e gestione dei Servizi turistici gestito dal Consorzio Uno di Oristano con la collaborazione della Fondazione Sartiglia, sono stati presentati dal coordinatore del Corso Giuseppe Melis, che ha messo in evidenza l'altissimo grado di soddisfazione per la plurisecolare giostra equestre che si svolge a Oristano l'ultima domenica e l'ultimo martedì di carnevale.

Ben il 97 per cento dei turisti intervistati dagli studenti nei giorni della manifestazione ha dichiarato infatti la propria soddisfazione. "La Sartiglia dimostra una grande capacità di creare un legame duraturo con i visitatori", ha detto il professor Melis spiegando che quasi il 60 per cento degli intervistati ha dichiarato di averla vista più di quattro volte, che quasi l'80 per cento la consiglierà ad amici e parenti, che il 73 per cento tornerà a Oristano in altri periodi dell'anno e ancora che il 59 per cento con molta probabilità parteciperà anche alla prossima edizione.