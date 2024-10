All'interno degli stabili di sua proprietà, a Sarroche, aveva allestito delle serre per coltivare marijuana. Lo ha scoperto il personale del Corpo forestale durante una perquisizione nelle campagne del paese. Arrestato un uomo, sequestrate 209 piante di cannabis, stabili e attrezzature utilizzate per la coltivazione. Il blitz è scattato domenica.

Durante la perquisizione in uno dei fabbricati sono state individuate tre stanze completamente attrezzate per la coltivazione della cannabis, con impianti di illuminazione, aerazione, climatizzazione, umidificazione. Poi all'interno della proprietà è stato scoperto un ulteriore locale, adibito alla medesima coltivazione. Il proprietario è stato arrestato e dopo la convalida è stato rimesso in libertà con l'obbligo di dimora a Sarroch.