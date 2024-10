Un principio di incendio si è sviluppato questo pomeriggio in una zona esterna dello stabilimento Saras di Sarroch, nelle vicinanze di un silos adibito allo zolfo e attualmente non in uso. Non si registrano danni particolari o feriti.

"L'emergenza limitata e circoscritta è stata gestita tempestivamente dal personale interno qualificato" hanno fatto sapere dalla Saras. Sul posto, successivamente, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Cagliari, con il Nucleo Nbcr, ed un funzionario per verificare la situazione, ma quando l'emergenza era già cessata.