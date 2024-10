Al via la terza edizione dei corsi CUBAS (Cursu Bàsicu de Limba Sarda) e CUELDA (Curs Ensenyants Llengua i Didàctica del Català de l’Alguer).

Organizzati dall’assessorato regionale della Pubblica Istruzione - Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione, e realizzati dallo Sportello linguistico regionale, i corsi gratuiti di lingua sarda e di catalano avranno luogo a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano nei mesi di novembre e dicembre, e saranno aperti a tutti coloro che vorranno partecipare.

“I corsi – ha detto l’assessore della Cultura Claudia Firino – si inseriscono nel programma di supporto e valorizzazione della lingua che la Regione porta avanti. E’ una importante opportunità per tutti coloro che desiderano approcciarsi, magari per la prima volta, all’apprendimento delle lingue sarda e catalana”.

I corsi. Per il catalano sono previste 20 ore di lezione per i principianti assoluti e tre laboratori specifici rivolti rispettivamente agli insegnanti di scuola primaria, scuola secondaria di I grado e secondaria di II grado. Mentre per il sardo, in ciascuna delle quattro città, si prevedono due corsi: uno di 30 ore per principianti assoluti e un altro, sempre di 30 ore, rivolto a coloro che hanno già delle conoscenze linguistiche di base.

Come partecipare. Sarà possibile iscriversi alle lezioni inviando la domanda di partecipazione via e-mail all’indirizzo pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it entro le ore 12 di mercoledì 2 novembre 2016. Gli avvisi pubblici e la relativa modulistica sono reperibili sul sito istituzionale della Regione agli indirizzi http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1347&id=55255&b= ehttp://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1347&id=55257&b=. La frequenza dei corsi, che si articoleranno in una serie di lezioni pomeridiane a cadenza bisettimanale, è gratuita.