Il maneggio “Sardo Cheyenne” di Angelo Masia prosegue senza sosta nella sua attività tra scuola di equitazione e addestramento. Un percorso riservato ai giovani e ai meno giovani che già da qualche anno, sta attirando a Bonnanaro numerosi appassionati di equitazione che si affidano alla maestria e alla professionalità dell’indiano di Bonnanaro e di sua figlia Maria Paola per apprendere tutti i segreti dell’arte equestre.

Una risorsa per questo paese del Meilogu, noto per le sue ciliegie e per l’ottima qualità del vino prodotto. Tuttavia, grazie alla presenza di questo maneggio, Bonnanaro sta assumendo un ruolo di rilievo anche in questo settore.

Basti pensare che molti proprietari si affidano a Masia per la domatura del proprio cavallo. A detta degli esperti, sempre con grandi risultati. Basti pensare che molti cavalli, passati sotto la sua ala protettiva, hanno vinto svariati concorsi.

Tuttavia,“Sardo Cheyenne non è solo scuola e domatura ma è anche conoscenza del territorio. E saranno proprio le escursioni la novità di questo 2018. Una giornata diversa, a stretto contatto con la natura ma anche con il proprio cavallo, per conoscere al meglio il territorio di Bonnanaro. Possibilità di pranzo. Gli interessati potranno contattare i numeri 3338386455 e 3465213944 oppure recandosi direttamente al maneggio, in località Su ‘e Pera.