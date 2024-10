Ha superato le attese la partecipazione alla prima giornata del Job Day: sono almeno tremila le persone che hanno partecipato oggi – tra le 8 e le 18 - alla prima giornata della manifestazione organizzata dalla Regione alla Fiera di Cagliari, dedicata quest’anno al lavoro nel settore turistico.

In seicento, in mattinata, hanno seguito il convegno dedicato alle professioni del turismo, a cui hanno partecipato gli assessori del Lavoro e del Turismo Mura e Morandi, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luca Lotti, il presidente della II commissione del Consiglio regionale Gavino Manca, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, il presidente dell’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche attive del Lavoro) Maurizio Del Conte e Massimo Temussi, direttore dell’Agenzia regionale per il Lavoro.

Almeno 1.300 persone si sono iscritte e hanno seguito i seminari di approfondimento sulle diverse tipologie di turismo e sulle sue professioni e almeno 800 hanno frequentato i mini corsi attraverso cui incrementare le proprie competenze su come ricercare efficacemente un lavoro, con utili suggerimenti su come predisporre un curriculum vitae che venga preso effettivamente in considerazione, su come curare la propria reputazione sul web e sull’importanza delle tecniche di coaching.

I colloqui di selezione sono stati in tutto circa mille: settecento tra quelli che erano stati prenotati nelle scorse settimane attraverso il portale www.sardinianjobday.it, a cui vanno aggiunti altri trecento colloqui liberi, organizzati direttamente sul posto.

Domani, nella seconda e ultima giornata del Sardinian Job Day Turismo 2016, oltre a nuovi colloqui, seminari e laboratori, è in programma alle 11.30 un confronto pubblico tra il presidente della Regione Francesco Pigliaru e il sottosegretario di Stato con delega al Lavoro Luigi Bobba (che sostituisce il ministro Poletti che non potrà essere presente), sulle opportunità di lavoro per i giovani dopo il Jobs Act. La giornata sarà inoltre animata dalla presenza degli studenti dell’ultimo anno di alcuni istituti superiori dell’isola.