C'è tempo sino a domenica 13 gennaio per entrare nella piattaforma Sardegna e Lavoro e candidarsi a occupare uno dei cinquemila posti di lavoro offerti dalle trecento aziende registrate al Sardinian Job Day. L'evento, in programma il 24 e 25 gennaio alla Fiera di Cagliari, è il più importante appuntamento a livello nazionale dedicato al mercato del lavoro. Il Sardinian Job Day è promosso dalla Regione Sardegna e organizzato dall'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal). Ad oggi sono circa 30mila le persone in corsa per accedere alla fase di preselezione a cura degli operatori dei centri per l'impiego.

Chi riuscirà a superarla avrà l'opportunità di entrare in contatto diretto con le imprese aderenti. "Questa è una fase in cui i dati dell'occupazione sono in netto miglioramento - ha detto il presidente Francesco Pigliaru - ma siamo consapevoli che ancora c'è tanto da fare, per questo il SJD arriva al momento giusto per dare un ulteriore segnale".

Quella del 2019 è la quinta edizione e si punta sull'innovazione digitale. "Abbiamo iniziato nel 2015, quando ancora i centri per l'impiego dipendevano dalle province e già allora avevamo in mente cosa avrebbero dovuto fare - ha spiegato l'assessora Virginia Mura - lo scorso anno ci siamo concentrati sul settore turistico, quest'anno abbiamo esteso il campo".

Nel corso della due giorni sono previsti un susseguirsi di colloqui di lavoro e 120 seminari: 18 a cura dei centri per l'impiego, 30 motivazionali e dedicati agli studenti, 30 su innovazione e professioni digitali.

"Il Job day si estende non solo a livello nazionale, va oltre - ha sottolineato il direttore generale di Aspal, Massimo Temussi - ci sono 17 paesi rappresentati, c'è Wapes che è l'associazione dei centri per l'impiego a livello mondiale, ma anche Naswa, l'associazione per i centri Usa. Questo è significativo perché il lavoro è un po' globale. Ecco perché il focus è sull'innovazione digitale".

Previsto anche un focus sullo sport: dalla vela, con la testimonianza di alcuni membri del team Luna Rossa, al motociclismo con la presenza del campione del mondo Loris Capirossi. Spazio anche al made in Italy, con interventi dell'imprenditrice Daniela Ducato e dello chef Luigi Pomata.