Nella giornata di ieri, l’Assessora all’Industria, Maria Grazia Piras, ha incontrato i rappresentanti delle aziende che compongono la Rete di impresa Sardinia Food Experience. L’incontro è avvenuto presso il pastifico Brundu a Torralba, impresa capofila del progetto.

La rete è composta da sei aziende del settore agroalimentare s la ET Formaggi di Thiesi, la Società Cooperativa Agricola Rinascita, la Cooperativa Olivicoltori Oliena e il Vecchio Forno di Fonni, oltre che la Cantina Tenute Matteu chedue anni fa hanno deciso di unire gli sforzi con l’obiettivo di trovare nuovi canali commerciali, in particolare all’estero. Un progetto che è in una fase avanzata e che, a breve, porterà i prodotti di queste sei aziende in Cina e negli Emirati Arabi. «Continuiamo a registrare dati positivi sull’export in Sardegna. Tra i tanti i fattori, crediamo che ad incidere siano anche le politiche che la Regione sta portando avanti da più di tre anni», ha detto l’assessora Piras.

«Complessivamente le azioni sull’Internazionalizzazione valgono 32 milioni di euro. Siamo riusciti a coinvolgere centinaia di aziende, tra bandi, forum, missioni istituzionali, incontri B2B e formazione di export manager. Adesso è il momento di tirare le prime somme. Vogliamo capire dalle stesse imprese – ha aggiunto l’assessora – se stiamo andando nella direzione giusta e quali sono, nel caso, i correttivi da apportare ai nostri progetti per supportare i loro piani export. Siamo soddisfatti perché i riscontri, finora, sono tutti positivi».

«Abbiamo puntato molto sulle Reti – ha ricordato - perché riteniamo che sia la strada più idonea per arrivare nei mercati stranieri. Le aziende che si aggregano hanno maggiori possibilità di trovare sbocchi commerciali. E ciò vale soprattutto in un contesto come quello sardo, fatto di piccole e micro imprese. Il nostro compito, in questi ultimi anni – ha concluso l’assessora – è stato facilitare il processo di aggregazione tra le tante realtà produttive dei diversi settori, in particolare l’agroalimentare, e quindi premiare le Reti di impresa. Oggi possiamo dire che la risposta c’è stata ed è stata ottima. Iniziamo a vedere i primi risultati e ne siamo ovviamente orgogliosi».