I genitori che prenotano il viaggio sino al 21 luglio viaggiano gratis con i loro bambini verso Corsica, Elba e Sardegna. E’ "Mamma che viaggio, 100% di sconto sul mio passaggio!", la promozione estiva di Corsica Sardinia Elba Ferries, la cui scadenza è stata prorogata (inizialmente scadeva il 10 luglio).

L'offerta, valida su moltissimi viaggi sino al 30 settembre, riguarda i bimbi sino agli undici anni. La promozione - avverte la compagnia - non è retroattiva ed è soggetta alla disponibilità dei posti.

A bordo delle navi gialle i bambini sono, da sempre, ospiti molto graditi: a disposizione aree giochi per i più piccini, sale videogame, menù speciali per incontrare i loro gusti, sedie per la pappa, scalda biberon.