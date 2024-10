Su Facebook ha superato i 21 mila iscritti il gruppo 'SardineSardeinMovimento', che ora prepara il primo evento di piazza a Cagliari. La data scelta e' il 5 dicembre prossimo.

"Usciamo dalla rete: Cagliari si sLega" e' lo slogan della manifestazione prevista al Bastione Saint Remy dalle 19. "Non e' la paura di un pericolo imminente che ci porta in piazza a stare stretti come sardine. E' la necessita' di ritrovarci per riconoscerci nei valori della pace, dell'ambiente, dell'accoglienza, della solidarieta', dei diritti, della liberta' e della giustizia sociale". Cosi' viene presentato sulla pagine Fb del gruppo l'evento.

"Contro la politica urlata che alimenta odio, divisione, sfiducia e astensione. In un mondo in cui gli interessi della conservazione delle rendite di posizione hanno narcotizzato la nostra vitalita', la nostra voglia di indignarci e impegnarci, vogliamo ricostruire fiducia e rivendicare il senso stesso del fare politica come servizio a partire dalla partecipazione di ognuno di noi come persone, senza bandiere, a prescindere dall'appartenenza a partiti e associazioni".

"I Numeri valgono piu' della propaganda e delle fake news, per questo dobbiamo essere in tanti e far sapere alle persone che la pensano come noi che esistiamo", sostengono le 'Sardine' sarde'.