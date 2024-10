“Garibaldi non è un eroe ma un utile strumento dei costruttori della falsa storia italiana”. Lo scrivono, in una nota, gli indipendentisti di Sardigna Natzione che hanno annunciato per sabato 14 settembre dalle 10.00 alle 13.00 un sit-in a Caprera di fronte alla casa di Garibaldi.

“La storia italiana che è una ricostruzione arbitraria organica alla proiezione all’indietro nel tempo dei suoi attuali confini nazionali, ha volutamente trascurato la Sardegna”, scrivono da Sardigna Natzione .

A loro modo di vedere, “La storia sarda è infatti disfunzionale alla invenzione strumentale della Storia dell’Italia. La storia si forma all’interno di un campo di forze politiche ed ideologiche che si propongono di dare una storia a stati-nazione costruiti con annessioni e conquiste con miti fondativi, eventi straordinari ed eroi che ne hanno determinato la nascita, il consolidamento e la difesa”.

“La storia della Sardegna – aggiungono – è in controstoria con la Storia Dell’Italia, i suoi eventi ed i suoi eroi vanno cancellati e sostituiti con eventi ed eroi funzionali alla costruzione artificiosa della storia nazionale italiana nei confini territoriali attuali dello stato-nazione”.

“Gli intellettuali risorgimentali – secondo il loro punto di vista –, per costruire la storia dell’Italia, mai esistita come entità geopolitica, hanno dovuto inventare miti ed eroi, cancellare storie vere, miti ed eroi veri. Tra le storie cancellate c’è quella sarda, la nostra storia, la storia della nazione sarda, di una nazione vera, presente nella storia da migliaia di anni a.c., con la stessa identità geopolitica, in contemporanea con le grandi storie dei popoli che si affacciavano sul mediterraneo e non solo”.

“Sardigna Natzione – concludono – non è contro la persona Garibaldi, della quale non ha comunque nessuna stima, ma contro la sua funzione, una funzione attribuitagli strumentalmente, chiaramente ostile al popolo sardo, di fatto nemica dei sardi, organica ad interessi estranei e contrari a quelli della Natzione Sardigna”.