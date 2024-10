Il Medio Campidano è la prossima tappa della Campagna di Screening “Sardi e Sicuri” organizzata dalla Regione Sardegna come misura di contrasto alla diffusione del Covid-19. “In considerazione della riduzione dell’indice RT, del decremento dei contagi e della necessità di operare al più presto in tutte le altre ASSL, la campagna si svolgerà in un unico fine settimana” fanno sapere dalla stessa Regione.

Pertanto tutti i comuni del Medio Campidano saranno protagonisti dello screening esclusivamente nel fine settimana del 20 e 21 febbraio, in cui i destinatari dell’attività di tracciamento, su base volontaria, si sottoporranno gratuitamente a un test diagnostico antigenico rapido.