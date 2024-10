A Pattada, nel corso della campagna Sardi e sicuri sono stati effettuati quasi mille test: da questi, in un primo momento, sono emerse 25 positività, non confermate però successivamente dal tampone molecolare. Lo ha comunicato il sindaco Angelo Sini, che sui social ha raccontato: "Come amministrazione e come comunità, convinti nella bontà del progetto, abbiamo partecipato massicciamente al test epidemiologico".

"Oltre 950 pattadesi di tutte le età si sono sottoposti volontariamente alle analisi. Dai test sono scaturiti 25 casi di presunta positività, che giustamente - ha detto - hanno creato allarme nella popolazione. Dopo tre giorni, nessun caso di positività è stato confermato da tampone molecolare".

"Nel frattempo, un paese intero ha vissuto momenti d’ansia e paura per quello che poteva essere e non è stato. Per fortuna - ha concluso - è andato tutto bene, resta l’amaro in bocca per il lunghissimo tempo trascorso prima di avere i risultati del tampone molecolare e della non giustificabile percentuale di errore dei tamponi sierologici, fuori da ogni possibile tolleranza".