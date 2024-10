La campagna per il contrasto alla diffusione del virus SarsCov2, realizzata dalla Regione Sardegna e condotta da Ares-Ats con la collaborazione dei Comuni dell’isola, approda in città con due giornate di screening in 10 postazioni cittadine, individuate in appositi spazi all’interno degli istituti scolastici.

I cittadini residenti o comunque domiciliati a Quartu Sant’Elena, di età superiore ai dieci anni, avranno la possibilità di sottoporsi allo screening per il rilevamento delle infezioni da Covid-19, mediante somministrazione di tamponi antigenici di nuova generazione per il rilevamento del virus.

Presso ciascuna sede saranno presenti pattuglie della Polizia Locale e gruppi di volontari che forniranno le informazioni utili per agevolare l'accesso ai locali dove verranno eseguiti i tamponi.

Non è prevista la prenotazione del tampone. Ciascun cittadino potrà recarsi presso la postazione più vicina alla propria abitazione.

Gli accessi presso ciascuna postazione saranno disciplinati attraverso fasce orarie di ingresso suddivise per ordine alfabetico, di seguito elencate:

- Sabato 20 marzo: dalle 8.30 alle 11.00 per i cognomi da A ad C e dalle 11.00 alle 13.00 per i cognomi da D ad E; dalle 14.00 alle 18.00 per i cognomi dalla F alla L;

- Domenica 21 marzo: dalle 8.30 alle 13.00 per i cognomi dalla M alla R, mentre dalle 14.00 alle 18.00 per i cognomi dalla S alla Z.

È necessario portare con sé tessera sanitaria e carta di identità e lasciare all’accettazione il numero di cellulare per consentire l’invio della password necessaria per ottenere il referto.

I positivi saranno ricontattati entro due ore per il tampone molecolare.

L'elenco delle sedi è il seguente:

1. ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “Porcu Satta” -SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA FILIPPO TURATI

2. ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “Porcu Satta” -SCUOLA PRIMARIA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA

3. ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 -SCUOLA PRIMARIA VIA BEETHOVEN

4. ISTITUTO COMPRENSIVO N. 5 -SCUOLA PRIMARIA VIA FIERAMOSCA

5. ASILO NIDO -VIA DE CRISTOFORIS

6.ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 -SCUOLA PRIMARIA VIA CIMABUE

7. ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA TIZIANO

8. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E INDUSTRIALE “P. LEVI” STRADA COMUNALE PITZ’E SERRA

9. ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 -SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA IS PARDINAS

10. ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 -SCUOLA PRIMARIA VIA DEI NASTURZI N. 1