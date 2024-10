“Siamo pronti per un’altra giornata di screening. Durante la notte abbiamo ricevuto i dati dell’ultima giornata. Come sempre ottima partecipazione: 676 tamponi. Abbiamo riscontrato due casi con possibile positività”.

È quanto fa sapere l’amministrazione comunale di Tonara che lancia un appello ai propri cittadini: “Oggi ci auguriamo di vedervi tutti”.

Nella prima fase, nelle giornate del 6 e 7 febbraio, sono stati 964 i tamponi effettuati, il 51,1% della popolazione.

“Passate parola e se c’è qualcuno che non l’ha fatto ancora, portatelo con voi, per il bene loro e di tutti”, scrive il Comune in post su Facebook. 

“Continuiamo così – sottolineano -, continuiamo a dimostrare responsabilità e la voglia di salvaguardare la nostra salute e quella dei nostri cari. Vi aspettiamo! Dai 10 a 100 anni. Serve solo la tessera sanitaria o codice fiscale e un numero di cellulare”.