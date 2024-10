Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu invita tutti cittadini, residenti o domiciliati a Cagliari, a recarsi sabato 6 e domenica 7 marzo in una delle postazioni allestite in città, presso 16 scuole ed alla Fiera Campionaria, per effettuare gratuitamente il tampone naso-faringeo per la rilevazione del Coronavirus.

"Un gesto per regalare maggior sicurezza alla nostra città e fare si che possiamo continuare a mantenere la zona bianca. È una grande occasione che dobbiamo sfruttare perché ci dà la possibilità di fare una fotografia della situazione. È importante - ha sottolineato Truzzu - perché da cinque settimane sono state riaperte le scuole superiori e poi come sapete anche in città è arrivata la variante inglese”.

Rispetto all'elenco delle postazioni già divulgato, si è ritenuto opportuno sostituire il Terminal Crociere Molo Ichnusa con il Padiglione I della Fiera campionaria di Cagliari, in quanto più ampio e facilmente raggiungibile. Per i disabili è consentito l'ingresso all'interno della Fiera anche con l'automobile.

Presso ciascuna sede saranno presenti pattuglie della Polizia Locale e gruppi di volontari che forniranno le informazioni utili per agevolare l'accesso ai locali dove verranno eseguiti i tamponi.

L'elenco definitivo delle sedi è il seguente:

Mulinu Becciu (Scuola secondaria Alziator - via Asquer 17);

San Michele (Scuola secondaria Dessì - via Koch 2);

Pirri (Scuola primaria - via Toti 204);

Pirri (Scuola secondaria Dante Alighieri - via Sant'Isidoro);

Pirri (Scuola primaria Serra - via Dei Partigiani 1);

Genneruxi (Scuola secondaria Foscolo - viale Marconi 82, ingresso via Machiavelli)

Genneruxi (Scuola primaria 17° Circolo - via Machiavelli);

Fonsarda (Liceo scientifico Pacinotti - via Liguria 9);

Genneruxi - Monte Urpinu (Scuola Primaria - via Garavetti 1, ingresso via Gemelli);

Zona via Della Pineta (Scuola secondaria - via Venezia 21);

Quartiere del Sole (Scuola primaria - via del Sole 14);

Sant’Elia (Scuola primaria Nanni Loy - via Schiavazzi);

Zona Cimitero Bonaria (Scuola secondaria Alfieri - via De Gioannis 9/11);

Fiera Campionaria – Padiglione I (ingresso dal Piazzale CONI, via Pessagno);

Villanova - Zona via Bacaredda (Scuola secondaria S. Caterina - via Piceno 2);

Stampace - Zona viale Trento (Scuola De Amicis - via Falzarego 36);

Is Mirrionis (Scuola primaria San Michele/Mameli - via Redipuglia).

Al fine di evitare assembramenti, si suggerisce ai cittadini di recarsi preferibilmente presso la sede più vicina alla propria abitazione, e rispettando, possibilmente, le seguenti fasce orarie:

SABATO 6 MARZO 2021 08.30 – 12.30 Cognomi con la lettera iniziale dalla A alla E

SABATO 6 MARZO 2021 14.00 – 17.30 Cognomi con la lettera iniziale dalla F alla L

DOMENICA 7 MARZO 2021 08.30 – 12.30 Cognomi con la lettera iniziale dalla M alla R

DOMENICA 7 MARZO 2021 14.00 – 17.30 Cognomi con la lettera iniziale dalla S alla Z

E' necessario portare con sé la propria tessera sanitaria e la propria carta di identità, e lasciare all'accettazione il proprio numero di cellulare per consentire l'invio della password necessaria per ottenere il referto.

Chi dovesse risultare positivo al tampone antigenico verrà ricontattato entro massimo due ore per essere sottoposto a tampone molecolare, presso la stessa sede.

Si precisa infine che non potranno partecipare i soggetti sottoposti a misure di isolamento da parte dell’ATS.