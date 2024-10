Il consumo dei farmaci nella terra dei nuraghi ha superato il livello di guardia.

I riscontri numerici indicano la Sardegna addirittura al terzo posto nella classifica delle regioni per consumo di prodotti farmaceutici. Solo la Sicilia e il Lazio denunciano un maggiore consumo. I principali malesseri evidenziati da questa interessante statistica sono la gastrite e l'ulcera duodenale. Molto forte anche il ricorso alle medicine per patologie dell'apparato cardiovascolare, mentre sono molto più basse della media nazionale le quote dei tumori.

E' molto indicativa l'alta percentuale degli antidepressivi nel Sulcis, che è diretta conseguenza della grave crisi economica.