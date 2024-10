"La decisione del presidente della Regione di far votare i sardi la domenica di carnevale dimostra ancora una volta quanto la sua politica sia lontana dai cittadini.

In Sardegna il carnevale è cultura e tradizione.

A Oristano, la mia città, c'è chi mette l'anima nella preparazione della Sartiglia.

Una scelta simile dimostra che chi prende queste decisioni non conosce i sardi."

Lo ha scritto questa mattina la Deputata sarda del PD Caterina Pes nel suo profilo Facebook aggiungendo poi un ulteriore commento: "Per l'importanza che ha il diritto/dovere di voto, credo che in questo momento storico questo diritto/dovere vada agevolato in tutti i modi e non ostacolato. Aggiungo che nei giorni di carnevale problemi di sicurezza pubblica richiedono la presenza capillare delle forze dell'ordine, In considerazione della grande affluenza di persone in alcune città come Oristano. Solo per fare un esempio, gli elettori della scuola di Piazza Mannu potranno esercitare il loro diritto democratico di esprimere il loro voto? E allora mi chiedo: qual'è la ragione di questa scelta? Le elezioni regionali, ancor di più in un momento come quello che sta attraversando la Sardegna, sul piano sociale e dal punto di vista della credibilità della politica, sono un momento importantissimo. Si vuole favorire la bassa affluenza? A pensare male alle volte ci si azzecca.."