Da oggi sull’homepage del sito della Regione compare una nuova finestra: “Sardegna+semplice”.

Si tratta di uno speciale che resterà attivo per dodici settimane consecutive e che consente ai cittadini, alle imprese e alle associazioni di segnalare le norme e le procedure ritenute più gravose in materia di burocrazia. Oltre alle segnalazioni, sarà possibile inviare anche proposte di semplificazione e suggerimenti per migliorare il rapporto con la pubblica amministrazione.

L’annuncio della consultazione on line è stato dato dall’assessore dell’Industria Maria Grazia Piras in occasione della presentazione del nuovo portale SardegnaImpresa ( www.sardegnaimpresa.eu ) nel corso di un convegno organizzato a Cagliari. Con Sardegna+semplice si rafforza dunque il progetto della giunta Pigliaru per una Regione più vicina ai cittadini e agli imprenditori, troppo spesso alle prese con adempimenti complicati e onerosi che frenano lo sviluppo e scoraggiano le aziende.

“La tua esperienza è il nostro miglior aiuto. La semplificazione burocratica si può fare”: questo lo slogan scelto per promuovere la consultazione. A esaminare e selezionare le segnalazioni sarà una task-force. Gli esiti della consultazione on line, articolata per aree ematiche e utilizzo del dato, saranno pubblicati entro maggio 2015. La semplificazione normativa e amministrativa, è stato detto nel corso del convegno, è lo strumento chiave per tutte le imprese sarde, e non, che intendono competere in un’economia sempre più globalizzata, senza subire i costi di un’amministrazione inefficiente. Anche la nuova veste di sardegnaimpresa.eu va in questa direzione. Il portale, ora anche nella versione in inglese (e presto in altre lingue) è il punto di riferimento istituzionale per le tematiche del “fare impresa” nelle fasi di creazione e del suo sviluppo. Gli obiettivi sono: informare, orientare, fornire assistenza tecnica, creare sinergia con i soggetti istituzionali. SardegnaImpresa, nel quale è confluito SardegnaSUAP, si candida quale unico punto di accesso per gli imprenditori in Regione Sardegna. Nel 2014 il portale ha avuto oltre 500 mila accessi e più di un milione di visualizzazioni delle pagine, con una crescita di nuovi visitatori pari al 41%.