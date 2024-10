“Non possiamo recuperare quello perduto, ma possiamo evitare di perdere altro tempo prezioso. Lunedì prossimo dovrebbe essere la fatidica data per il ritorno in zona gialla e quindi per le riaperture, e vogliamo farci trovare pronti per aiutare le categorie più colpite a ripartire fin da subito nel migliore dei modi”. Lo dice il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

“Sia chiaro – spiega - noi non vogliamo lasciare indietro nessuno e sono il primo a volere la riapertura a pieno regime delle attività, non solo con gli spazi all'aperto. Anche perché per molte attività sarà più complicato se non impossibile aprire solo all'esterno. In questo momento però ripartire è ciò che conta, e le misure che abbiamo stabilito vanno in questa direzione”.

Il primo cittadino ha annunciato che “partiremo con la pedonalizzazione - da maggio a ottobre - di via Porcile nel tratto tra via Cavour e via Sardegna, di via Sassari nel tratto tra via Mameli e piazza del Carmine e viale Regina Margherita dalle scalette verso la via Roma, per garantire alle attività più spazi possibili all'esterno. Ovviamente, confermeremo anche le pedonalizzazioni estive già previste negli anni scorsi. E oltre a questo stasera in consiglio approveremo la delibera per concedere due stalli gratuiti antistanti i pubblici esercizi in tutte le strade che lo consentono. Ripartiamo, adesso. Tutti insieme”.

Sardegna "gialla" da lunedì 17 maggio