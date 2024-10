“Non ci sarà nessun blocco delle somministrazioni del vaccino antinfluenzale Fluad (Novartis) in Sardegna, salvo ulteriori accertamenti che dimostrino la necessità di sospensione”.

A dirlo è l’assessore della Sanità Luigi Arru, che avverte: “Non serve farsi prendere dal panico o generare diffuso allarmismo, inducendo le persone che ne avrebbero bisogno ad astenersi, provocando danni peggiori per la salute dei più anziani. In Sardegna è stato tempestivamente individuato e bloccato da parte del servizio di Igiene Pubblica un lotto di vaccini ritirati in via cautelativa dall’Aifa, il numero 1420701, alla Asl 5 di Oristano. Contestualmente il Direttore Generale della stessa Asl ha emanato una direttiva con la quale i medici di medicina generale sono stati avvertiti affinché il vaccino non venga somministrato”.

L’esponente della giunta Pigliaru ricorda inoltre che il sistema di farmaco sorveglianza funziona perfettamente ed è in grado di segnalare tempestivamente, qualora si verificassero eventi avversi tra i pazienti trattati, il caso specifico e sospetto al sistema di farmaco vigilanza presente in ogni Asl.