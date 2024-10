Si terrà domani alle 16.30, nella sede della ex Provincia dell’Ogliastra, in via Mameli n. 22 a Tortolì, un incontro formativo promosso dal Gal Ogliastra per illustrare il Bando di finanziamento pubblicato da Sardegna Ricerche "Sardegna un'Isola Sostenibile", relativo al Progetto Complesso Turismo, cultura e ambiente.

L’iniziativa è rivolta a soggetti pubblici e privati che, viene specificato “Intendono definire piani di sviluppo turistico della “destinazione”, individuando una precisa strategia capace di sistematizzare i servizi, le strutture, le infrastrutture necessarie, l’organizzazione e la gestione dei prodotti, tenendo conto della domanda, delle risorse, delle attrattive e dei servizi esistenti e da sviluppare”.

“Abbiamo deciso di mettere a disposizione del territorio la nostra esperienza nel campo dell’attuazione di processi partecipativi e di definizione di piani di sviluppo territoriale – ha dichiarato il Presidente Piero Rubiu – e valutare insieme le opportunità offerte dal bando, le modalità di partecipazione e iniziare a ragionare su una visione comune che rappresenterà il punto di partenza per l’elaborazione della migliore strategia di sviluppo turistico del nostro territorio. Per la riuscita del progetto sarà fondamentale il ruolo delle imprese ma anche degli amministratori locali, per questo motivo auspichiamo una forte partecipazione”.