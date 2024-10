Un matrimonio in stile impero. Come in un film, tra i fumi delle acque termali e le vestigia dell'antica Roma la Sardegna offre uno scenario unico nel suo genere per quanti vogliono rendere davvero speciale il giorno più bello: le Antiche Terme di Fordongianus. Patrimonio Mondiale dell'Umanità, la più importante città termale romana dell'isola conserva ancora intatta la magia di un tempo, quando in questi luoghi l'imperatore Traiano aveva fatto realizzare i suoi bagni termali.

Oggi Sposi & Events di Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia e Shardana Tourism Lab di Delia Cualbu, due società sarde specializzate in matrimoni in location esclusive la prima e nel marketing strategico legato al territorio la seconda, hanno unito le proprie forze e competenze per offrire al mercato del wedding un luogo magico e ricco di fascino incastonato tra il Campidano e la Barbagia, nell’alto oristanese. Un luogo capace di lasciare ricordi indelebili, proprio quelli che gli sposi cercano per il loro giorno speciale. Il 18 febbraio le Antiche Terme di Fordongianus sono diventate un suggestivo set fotografico per raccontare il giorno perfetto in questa location da sogno, attraverso immagini che poi faranno il giro del mondo grazie un'importante azione di comunicazione internazionale specializzata nel wedding. Un potente strumento di marketing, dunque, utile anche e soprattutto per promuovere il territorio attraverso la suggestione legata alle nozze.

Altissime professionalità si sono unite per questo progetto, come lo Studio Ales & Ales per la fotografia che ha curato la realizzazione di spettacolari immagini. Per un giorno a Fordongianus, si può sognare nel suo cuore antico e prezioso, tra gli archi e le colonne romane, i fumi sulfurei e il rosso della trachite, e proprio le immagini realizzate racconteranno quanto può essere meraviglioso e speciale per una coppia celebrare le nozze proprio qui.

L'idea nasce appunto grazie all' unione del Wedding Planning e del Destination Marketing, un esperimento unico in Sardegna, che attraverso lo studio approfondito del territorio può trovare il “perché esclusivo” di un luogo per poi utilizzarlo in maniera magistrale per il giorno del si. Tutto viene studiato nei minimi particolari ed è frutto di alta professionalità, idee innovative uniche e allestimenti da favola che nascono da un'attenta valutazione di un territorio, della sua esclusività e dalle esigenze di un mercato, quello degli sposi, soprattutto provenienti dall'estero, che amano celebrare le proprie nozze in Italia e che sono sempre alla ricerca di location speciali. Un dato questo confermato da una ricerca condotta dalla JFC Tourism & Management, secondo la quale il Wedding Tourism è stato capace di generare in Italia in un solo anno oltre un milione e 221 mila presenze, da 25 Paesi, per un fatturato di circa 315 milioni di euro. E il trend si prospetta sempre in crescita. Un'opportunità ghiotta anche per la Sardegna che può ben competere con altre destinazioni.

Il Comune di Fordongianus ha “sposato” questa iniziativa ritenendola utile per promuovere l'immagine del territorio associata al mondo dei matrimoni e per auspicare quindi all'aumento dei flussi turistici che il Turismo Nuziale é capace di generare. Perché si tratta di un settore che, dati alla mano, crea crescita economica. Un'opportunità che potranno avere anche altri comuni, dato che il viaggio alla ricerca di nuove location da studiare e valutare è appena iniziato.