Una stagione ricca di eventi è pronta a deliziare gli appassionati grazie a Sardegna Teatro impegnata sui sipari del Teatro Massimo di Cagliari e del Teatro Eliseo di Nuoro. I due luoghi, gestiti dal TRIC Teatro di Rilevante Interesse Culturale, pur avendo una progettazione parallela, saranno differenti. Su entrambi i teatri, spazio a produzioni locali, progetti di comunità, formazione e ospitalità verso le compagnie nazionali e internazionali.

L'anno gramsciano è l'occasione per CampoSud – Progetto Gramci ma in questa stagione 2017/2018 c'è spazio anche per la terza edizione di Dieci Nodi, una co-produzione operata con diversi soggetti del campo.

La produzione di una nuova drammaturgia contemporanea strettamente legata alla Sardegna è alla base dei progetti di caratura internazionale voluti da Sardegna Teatro. Essere Gramsci, Quasi Grazia, L'uomo che cammina, L'Avvoltoio Sacra Famiglia sono in programma da settembre a dicembre accompagnati dalle riprese de “La vita ferma” di Lucia Calamaro e Piacere Chet Baker di Luigi Tontoranelli.

Particolare attenzione merita “Bed and Breakfast”, il primo di un evento performativo di questo quadrimestre. Si tratta di un invito a dormire in teatro, cullati dal canto di Heike Schmidt, cantante berlinese e dalle musiche del violoncellista Thilo Thomas Krigar. Gli spettatori durante la notte in un mondo sospeso tra sonno e sveglia, accompagnandoli nell’agio di un letto con ninne nanne di diverse culture, con lingue e musicalità differenti, variando atmosfere e densità luminose.

Skryf sarà una performance pensata per il lungomare Poetto di Cagliari. Attraverso una macchina ideata per rilasciare sul terreno frasi di sabbia effimere, si potrà ragionare insieme su come gli esseri umani,

Impegno sociale confermato con “C.Arte d’imbarco” mentre a Nuoro si vedrà la realizzazione di “+45” un nuovo progetto di comunità in collaborazione con Nuoro Danza, destinato a cinquanta persone over 45, a cura di Sebastian Garcia Ferro coreografo di fama internazionale che vive e lavora tra Spagna e Argentina.

A Cagliari, è prevista “Family Affair” un nuovo progetto di ZimmerFrei che coinvolgerà i membri di sei famiglie della città metropolitana. Spazio anche alla presentazione del progetto CIAK!Kibera che l’Associazione Cherimus ha realizzato in Nairobi.

In tema di danza, a fine settembre sarà ospite a Cagliari il danzatore Emio Greco insieme al Balletto Nazionale di Marsiglia mentre a novembre Milo Rau, mostrerà Five Easy Pieces: un cast di sette bambini e un adulto per un ragionamento sulla violenza, sulla cronaca, sulla realtà dei fatti. Ritorna anche la coreografa Francesca Pennini con il Collettivo Cinetico e la performance Benvenuto Umano.

Attenzione anche per i più piccoli con spettacoli ospitati in collaborazione con Tuttestorie e Spaziodanza: Buchettino tratto da Le Petit Poucet di Charles Perrault per la regia di Chiara Guidi e l’interpretazione della cantante attrice di origine sarda Monica Demuru.

Ci sarà inoltre Butterfly di Kinkaleri, un’accurata riscrittura per i più piccoli dell’opera di Giacomo Puccini. E ancora “Il Colore Rosa” della danzatrice Aline Nari e Pop Up, un fossile di Cartone animato della compagnia visionaria I Sacchi di sabbia

Al Teatro Eliseo di Nuoro ci sarà anche tempo per la musica attraverso tre concerti ideati da Gavino Murgia e basati sul confronto diretto tra musiche e strumenti della nostra isola e musiche e strumenti del mondo, per indagare similitudini e parallelismi con le modalità musicali del patrimonio isolano.

In arrivo a Nuoro anche Lucas De Man, artista che ha viaggiato in 8 paesi e 17 città per 30 giorni intervistando più di 20 giovani professionisti creativi che stanno cercando di cambiare in me