In Sardegna

Sardegna per lunghe ore divisa in due dalle fiamme, danni incalcolabili al patrimonio ambientale e non solo e due piromani arrestati. E' il bilancio di una serie devastante di incendi che nei giorni scorsi ha interessato oltre mille di ettari di territorio nella parte sud-occidentale dell'isola e in particolare nel Sulcis Iglesiente e nelle province del Medio Campidano e di Oristano devastando foreste, frutteti, terreni a pascolo, a macchia mediterranea e campagne coltivate.