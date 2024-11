Quasi duemila gare per opere pubbliche finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono state bandite entro agosto 2024, per un totale di 1,6 miliardi di euro. Questi dati emergono dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e dal Portale Italia Domani del Consiglio dei ministri, come riportato nel rapporto sull'economia della Sardegna presentato dalla Banca d'Italia. Il report indica che il 78% dell'ammontare totale delle gare per interventi nella regione è stato assegnato a queste procedure, mentre il restante 22% riguarda forniture di beni e servizi legati al Pnrr. Il focus sul monitoraggio del piano evidenzia che i Comuni sono responsabili del 50% delle gare e del 24% del loro valore complessivo, soprattutto per gare superiori al milione di euro. Le amministrazioni centrali, con progetti di dimensioni molto grandi, rappresentano il 50% dell'ammontare totale a livello regionale, superando la media del Mezzogiorno e dell'Italia. Ad agosto, le gare aggiudicate per le opere pubbliche corrispondevano al 67% del valore totale bandito dal novembre 2021, con tassi di aggiudicazione più elevati per province e comuni (rispettivamente all'85% e all'84%). Per le gare gestite dalle amministrazioni centrali, il tasso di aggiudicazione era del 52%, riflesso della maggiore complessità gestionale dovuta alle dimensioni dei progetti. Secondo le analisi di Bankitalia, in Sardegna, nel medesimo periodo, sono state avviate o completate lavori equivalenti al 54% delle gare assegnate, superando le altre aree prese a confronto.