LA SITUAZIONE IN OGLIASTRA Le forti raffiche di vento di maestrale oltre a facilitare le fiamme dei roghi in Ogliastra hanno creato problemi anche per gli interventi aerei. Alcuni Canadair infatti sono stati messi in difficoltà mentre stavano intervenendo ad Arzana, vicino alle case in periferia.

Stessa situazione a Tortolì dove le fiamme hanno distrutto pascoli e terreni agricoli. Non è ancora stato domato l'incendio scoppiato in mattinata a Urzulei, sempre in Ogliastra, che ha interessato un bosco. Inizialmente accanto alle squadre a terra composte da Vigili del fuoco, Corpo forestale, Protezione civile, volontari ed Ente foreste, hanno operato tre Canadair. Purtroppo a causa del vento gli elicotteri regionali non son potuti intervenire e il lavoro dei velivoli ad ala fissa è stato interrotto e si attende che il vento cali di intensità. Al momento, comunque, le fiamme sono sotto controllo.

SULCIS IGLESIENTE Le forti raffiche di vento hanno colpito anche il Sulcis Iglesiente. La Capitaneria di Portoscuso dalle 10 di oggi e "sino a nuovo ordine" ha sospeso le operazioni di ormeggio, disormeggio e commerciali nel porto di Portovesme per "avverse condizioni meteo marine". Numerose le segnalazioni e richieste ai Vigili del Fuoco di Iglesias che da questa mattina stanno operando a Sant'Angelo, la frazione di Fluminimaggiore, per un albero caduto sul tetto di una casa.

ORISTANO Porto di Oristano chiuso per il maltempo. Il provvedimento è stato adottato dal comandante della Capitaneria di Porto, Rodolfo Raiteri, in considerazione del forte vento di maestrale che soffia da questa notte su tutto l'oristanese e in particolare proprio sulla costa. Per effetto del provvedimento, adottato come misura precauzionale, nessuna nave in questo momento può entrare nel Porto canale né uscire. Sospese anche le operazioni di carico e scarico delle merci.

BARONIA Nottata di emergenza in Baronia e nel nord est della Sardegna, nel territorio di Siniscola, dove è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per sgomberare le strade da numerosi alberi sradicati dalle forti raffiche di maestrale e ripulirle dai detriti. Lievi danni ad Olbia, dove il forte maestrale ha spezzato un ramo caduto sulla via Roma e ha fatto cadere alcune fioriere, divelto le reti di recinzione di alcuni cantieri stradali, cassonetti e segnali stradali mobili. Nessun danno alle persone

Da tutta l'isola arrivano decine di chiamate ai Vigili del fuoco per alberi caduti, cornicioni pericolanti e altri disagi creati dal maestrale.