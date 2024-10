La Sardegna in queste ore è stretta nella morsa del freddo. Le temperature minime, così come annunciato, sono scese bruscamente fino a toccare quasi i -8 gradi centigradi proprio nel cuore dell’Isola, sulle vette del Gennargentu.

Anche in pianura, nella notte, si è registrato un ulteriore calo delle temperature.

La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, valido fino a al mattino di sabato 5 gennaio, segnalando possibili gelate a livello locale e invitando alla massima prudenza in auto, considerata la probabile formazione di ghiaccio sulle strade.

In particolare, l'invito e' a non usare mezzi di trasporto a due ruote e a limitare gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili. Sulla strada statale 131 Carlo Felice, dal km 137,900 al km 179,5, all'altezza dell'altopiano di Campeda (Sassari), e' obbligatorio viaggiare con catene a bordo o con pneumatici invernali o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati.

"Da zona a zona la situazione potrà mutare notevolmente, tuttavia in molte località sarà alta la possibilità della formazione di ghiaccio", evidenzia l'assessora regionale dell'Ambiente, Donatella Spano, dopo l'avviso diffuso nella giornata di ieri.

"E questo a prescindere dalle eventuali nevicate che dovessero verificarsi a certe quote. Raccomandiamo a tutti di attenersi alle disposizioni date dalla Protezione civile".