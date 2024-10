Il freddo è arrivato anche in Sardegna e nei prossimi giorni, con piccole variazioni, non allenterà la sua morsa.

Tra stanotte e domattina, secondo le previsioni dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, si toccherà lo zero termico a mille metri.

Le minime lungo le coste si assesteranno tra gli 8 e i 10 gradi, andando via via abbassandosi verso il centro nord dell'Isola con temperature tra zero e 2 gradi, ma farà molto più freddo a ridosso dei rilievi, dove si toccheranno i meno 4.

Stando ai dati dell'Arpas, le località più colpite dal gelo saranno Villanova Strisaili e Gavoi (-5), Giave (-4), Ozieri e Sadali (-1), Macomer e Nuoro (0). Le massime si fermeranno tra gli 8 e i 12 gradi sulle coste meridionali e tra i 6 e i 10 nell'area centro settentrionale.

Un rialzo delle temperature si avrà solo da giovedì 1 dicembre. Il vento di grecale che sta sferzando in queste ore l'Isola, cederà il passo al maestrale nelle prossime 48 ore con l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che porterà pioggia e temporali.