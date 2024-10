Le temperature a picco anche in Sardegna hanno portato la neve sui mondi della Barbagia e sulla Gallura. Paesi imbiancati sopra i 600 metri, mentre nevicate importanti hanno interessato i comuni fra gli 800 e i 1000 metri, come Fonni e Desulo, nel centro dell'Isola, dove si fatica a circolare sulle strade se privi di catene.

Fiocchi bianchi nel Nord, a Tempio Pausania, mentre sulla costa, ad Olbia e a La Maddalena, è grandinato, zone per ora dove non si registrano particolari disagi per la viabilità.

Nel Nuorese si attende che la neve permanga per consentire di aprire gli impianti sciistici del Bruncuspina a Fonni dove si spera che le precipitazioni aumentino nei prossimi giorni.

I gradi minimi questa mattina a Nuoro città e nei centro limitrofi è intorno allo zero.

Sulle campagne nelle zone più alte è previsto che continui a nevicare sino a stasera quando vi dovrebbero essere alcune schiarite. Basse temperature anche domani.