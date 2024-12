La festa dell'Immacolata si avvicina con forti venti e nevicate sulle montagne: presto, correnti polari gelide invaderanno il Mediterraneo portando rischio di tempeste. Mattia Gussoni, meteorologo di www.iLMeteo.it, spiega che l'arrivo di quest'aria fredda è causato dall'anticiclone delle Azzorre che si spinge verso l'Islanda, spingendo le correnti polari a riversarsi sul Mediterraneo dopo aver attraversato l'Europa settentrionale.

Il freddo intenso si farà sentire con venti impetuosi come Maestrale, Libeccio e Scirocco, con raffiche fino a 100 km/h. Mareggiate fino a 4 metri colpiranno le coste esposte. Il maltempo colpirà Lombardia, Toscana, Sardegna e il Nord-Est, con precipitazioni diffuse e nevicate fino a quote basse.

Domenica sarà una giornata piovosa per molte regioni italiane, con forti venti e nevicate sulle Alpi e gli Appennini. La neve potrebbe arrivare in pianura sull'Emilia occidentale. Le temperature diminuiranno, ma il vento farà percepire un freddo maggiore, con il "windchill" che abbassa la temperatura percepita dal corpo umano.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 7 dicembre: cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, a partire dal settore occidentale con cumulati localmente moderati. Possibili nevicate sopra i 1200 metri; venti deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, in progressivo e sensibile rinforzo dalla serata; mari molto mossi sul settore occidentale, mossi altrove; moto ondoso in sensibile aumento dalla tarda serata.

Previsioni per domani, domenica 8 dicembre: cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati moderati sul settore occidentale e settentrionale. Nevicate sopra i 1000 metri; temperature in moderata diminuzione, localmente anche sensibile, in entrambi i valori; venti moderati o forti da Ovest Nord-Ovest, sino a burrasca o burrasca forte sulle coste esposte e sui crinali, attenuazione dalla tarda serata; mari: agitati o molto agitati, molto mossi sul settore tirrenico. Mareggiate sulle coste esposte.

Previsioni per lunedì 9 dicembre: cielo molto nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati deboli sul settore occidentale e settentrionale; temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento; venti deboli moderati dai quadranti occidentali tendenti all'attenuazione in serata; mari agitati o molto agitati e molto mossi sul settore tirrenico con moto ondoso in attenuazione già dalle ore centrali della giornata, mareggiate sulle coste esposte sino al mattino.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso con possibili isolate precipitazioni con cumulati deboli, le temperature minime saranno in lieve calo martedì e stazionarie il giorno seguente, mentre le massime tenderanno a un lieve aumento; i venti soffieranno deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti orientali nella giornata di mercoledì; i mari saranno mossi o molto mossi con moto ondoso in attenuazione.