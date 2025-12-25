Allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico anche in Abruzzo, in Puglia, in Sardegna, in Sicilia. Il Dipartimento della Protezione civile per la giornata di domani, 26 dicembre, prevede anche allerta arancione per rischio idraulico in Emilia Romagna, in particolare nella Pianura bolognese. Allerta gialla sulla costa romagnola, la pianura modenese, la collina romagnola.

Previsioni in Sardegna per venerdì 26 dicembre 2025 (Arpas Sardegna)

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati moderati, in particolare sui settori orientali, dove non si escludono temporali di forte intensità.

Temperature: minime in lieve aumento, a eccezione del nord-ovest dell'Isola dove risulteranno in lieve calo; massime stazionarie. Venti: deboli o localmente moderati da est sud-est, localmente forti dalla serata sulle coste nord-orientali e meridionali. Mari: molto mossi.

Previsioni in Sardegna per sabato 27 dicembre 2025

Cielo irregolarmente nuvoloso, nuvoloso sui settori orientali e meridionali, dove si avranno precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati; attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata. Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie. Venti: deboli o localmente moderati da est nord-est, con rinforzi sulle coste settentrionali e meridionali. Mari: molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi in Sardegna

Domenica e lunedì il cielo sarà poco nuvoloso con maggiori addensamenti sui settori orientale e meridionale. Domenica le minime diminuiranno, mentre le massime aumenteranno sul settore orientale; lunedì le minime subiranno una lieve diminuzione, mentre le massime non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli dai quadranti orientali nella giornata di domenica e deboli variabili l'indomani. Mari poco mossi.