Un inizio settimana segnato da piogge e nevicate, anche a quote basse, su diverse regioni. Questo è ciò che prevede Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. "L'arrivo di masse d'aria fredde sui nostri mari - spiega - porterà alla formazione di un ciclone che causerà forti piogge e temporali a partire dalla giornata odierna e fino a martedì, soprattutto nel Centrosud e sulle due Isole Maggiori".

Sulle montagne potrebbero verificarsi nevicate intense sopra i 1200-1400 metri. Il Nord sarà interessato solo in misura marginale. "Tuttavia - aggiunge Sanò - non possiamo escludere la possibilità di nevicate a quote molto basse (300-500 metri), specialmente sulle Dolomiti, nell'ovest del Piemonte e in Emilia Romagna".

Dopo una breve tregua verso metà settimana, un nuovo vortice ciclonico si avvicinerà tra giovedì 12 e venerdì 13, portando un lieve peggioramento delle condizioni meteorologiche in gran parte del Centrosud. Questa perturbazione avrà il suo picco nella giornata di sabato 14.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, lunedì 9 dicembre: cielo molto nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati localmente moderati sul settore occidentale e settentrionale, nevicate sopra i 1000 metri; temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento; venti deboli o moderati dai quadranti occidentali tendenti all'attenuazione in serata. Forti da nord-ovest lungo le coste esposte nelle prime ore della giornata; mari agitati o molto agitati e molto mossi sul settore tirrenico con moto ondoso in attenuazione già dalle ore centrali della giornata. Mareggiate sulle coste esposte sino al mattino.

Previsioni per domani, martedì 10 dicembre: cielo molto nuvoloso con precipitazioni isolate in prevalenza sul settore settentrionale e occidentale, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli; nevicate sopra i 1000 metri; temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime senza variazioni di rilievo; venti deboli variabili; mari molto mossi, mossi sul settore tirrenico.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso con probabili precipitazioni nel corso della seconda parte di giovedì. Le temperature minime saranno stazionarie mercoledì e in incremento il giorno seguente, mentre le massime tenderanno a un lieve aumento mercoledì e non subiranno variazioni di rilievo l'indomani. I venti soffieranno deboli dai quadranti orientali. I mari saranno poco mossi o mossi.