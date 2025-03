La pioggia si preannuncia come il protagonista principale dei prossimi giorni in molte regioni d'Italia, compresa la Sardegna.

Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, solo dopo il 20 marzo, giorno dell'equinozio di primavera, potrebbe esserci un cambiamento. L'Italia sarà coinvolta in un periodo prolungato caratterizzato da continue perturbazioni atlantiche, guidate da un centro depressionario situato vicino al Portogallo. Questo centro avrà un impatto non solo sulla Penisola Iberica, ma anche sul bacino del Mediterraneo, che comprende Italia, Svizzera, Austria, Francia meridionale e Penisola Balcanica. Il ciclone iberico sarà alimentato costantemente dall'aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico, che si sposterà lungo il bordo orientale di un anticiclone tra Islanda e Groenlandia. Si formerà quindi un ampio sistema perturbato che sembra destinato a persistere sulle stesse aree almeno fino all'equinozio di primavera il 20 marzo.

Secondo Sanò, l'Italia sarà colpita duramente dalle correnti umide sud-occidentali, portando una serie di perturbazioni. A causa della direzione dei venti, le regioni più colpite saranno quelle settentrionali e le centrali tirreniche, con fenomeni alternati in Sardegna e Campania. Le piogge saranno abbondanti in queste zone, con possibili nubifragi in Liguria e lungo le coste tirreniche. Inoltre, nevicherà copiosamente sulle Alpi, ma generalmente solo sopra i 1300 metri, a quote inferiori solamente ai confini con l'estero. Il vento aumenterà di intensità progressivamente, alternando Libeccio e Scirocco. Le raffiche potrebbero raggiungere i 70 km/h, causando mareggiate sulle coste esposte.

Infine, a causa dell'origine relativamente mite dei venti, le temperature non subiranno variazioni significative e saranno strettamente legate alle previsioni di precipitazioni.

Le previsioni di Arpas Sardegna

Previsioni per la giornata di oggi, lunedì 10 marzo: cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti nella prima parte della giornata; aumento della nuvolosità dal pomeriggio con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore settentrionale; temperature minime in diminuzione, massime in lieve calo sul settore occidentale e pressoché stazionarie altrove; venti deboli di direzione variabile; mari mossi, molto mossi sul settore orientale e meridionale con moto ondoso in attenuazione.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 11 marzo: cielo irregolarmente nuvoloso con possibili isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli sul settore occidentale dalla tarda serata; temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo; venti deboli dai quadranti meridionali con rinforzi sino a moderati sul settore nord-occidentale; mari mossi con moto ondoso in aumento sul settore occidentale nella seconda parte della giornata.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati; le temperature minime tenderanno a un lieve aumento, mentre le massime saranno in diminuzione mercoledì e in aumento il giorno seguente; i venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali tendenti a disporsi da quelli meridionali nella giornata di giovedì; i mari saranno mossi o molto mossi.