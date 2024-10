Scuole e uffici chiusi a Nuoro e in mezza Barbagia, sino a Lanusei e all'Ogliastra, ovili isolati nelle campagne, anziani dei paesi di montagna assistiti dai servizi sociali, continui black out dell'energia elettrica e strade interne impraticabili.

E' questa la fotografia che si presenta questa mattina nel Nuorese dopo un'altra notte di neve e gelo.

Fra le strade più importanti la situazione più critica è quella della Ss 389 Nuoro-Lanusei che al Passo Correboi e per una ventina di chilometri è stata chiusa per consentire ai mezzi spazzaneve di operare. Nella statale si circola solo con le catene o con i pneumatici da neve.

La statale 131 Dcn in prossimità di Nuoro è, invece transitabile, anche se è ripreso a nevicare e la Polizia stradale sta monitorando la situazione. Alcune strade interne non sono percorribili come la provinciale 7 Fonni-Desulo e la Tascusì-Tonara.

A Fonni e Desulo la situazione più pesante dove è nevicato per la seconda notte consecutiva e la coltre bianca ha raggiunto un metro. Nei paesi della Barbagia mezzi comunali stanno cercando di raggiungere i pastori rimasti isolati nelle campagne. Mentre i servizi sociali sono intervenuti nelle abitazioni di anziani soli per dar loro aiuto.

"I nostri paesi sono bloccati - ha spiegato il sindaco di Desulo, Gigi Littarru - e i nostri mezzi comunali non bastano a far fronte alla grossa emergenza. Stamattina abbiamo accompagnato due dializzati all'ospedale di Sorgono, ma la viabilità è pessima.

I mezzi spazzaneve della Provincia non passano da 24 ore forse per qualche guasto. Sta di fatto che noi non abbiamo risposte ai nostri disagi. Stanotte abbiamo avuto un lungo black-out e almeno 15 pastori del paese sono isolati.

Di alcuni di loro non abbiamo notizie da ieri mattina perché anche le linee telefoniche sono isolate. Ora ho chiesto aiuto alla Protezione civile, continuiamo a lavorare nella speranza che arrivino presto a darci una mano".