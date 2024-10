Peggiora in Sardegna la situazione creata dal freddo artico con le forti gelate previste anche in pianura e le abbondanti nevicate cadute sui rilievi montuosi, anche a bassa quota.

Imbiancate le montagne dell'hinterland di Cagliari, i Sette Fratelli, Serpeddì e Is Cannoneris, con più consistenti cadute nevose sul Monte Linas nel Medio Campidano, il Monte Arci e le catene dell'Ogliastra, della Barbagia e della Gallura. Tetti e cime imbiancate soprattutto in Barbagia, Nuoro compresa, ma anche in Gallura e in Ogliastra.

Freddo polare e ghiacciate nelle campagne in pianura nel Campidano da Oristano a Cagliari, soprattutto nel Medio Campidano a ridosso dei massicci del Monte Linas e dell'Arcuentu.

Si registrano disagi alla circolazione stradale in Barbagia, ma la situazione è sotto controllo: sono in servizio spazzaneve e mezzi spargisale dell'Anas e della Provincia di Nuoro nelle strade ad alto rischio come la SS 389 per l'Ogliastra.

Resta comunque alta l'attenzione della Protezione civile della Sardegna per il peggioramento previsto nella notte di domani, quando la colonnina di mercurio dovrebbe segnare temperature ancora più basse.

Attenzione massima infatti per l'avviso di condizioni meteo avverse diramato ieri pomeriggio dalla Protezione civile per gelo e nevicate a partire dalle 10 di stamani 16 gennaio 2017 e sino alle 10 del 18 gennaio.

Si prevede infatti che il gelo e le nevicate proseguiranno ancora sino alla mattina di mercoledì 18 gennaio, con l'estensione del fenomeno anche a bassa quota. La Protezione civile invita la popolazione alla massima prudenza, limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale.

Guidare con particolare cautela in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade.

Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote. Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda, Nu), per effetto dell'Avviso, vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei a essere prontamente utilizzati.

La perturbazione. L'effetto combinato di una perturbazione sull'Italia e di un vasto promontorio esteso dalla penisola Iberica sino alla Scandinavia favorisce l'afflusso di aria fredda polare su tutto il territorio nazionale.