Il maltempo fa il suo ritorno su diverse regioni a causa dell'arrivo di aria fredda proveniente dal Nord Europa, portando piogge e un calo delle temperature. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, ha previsto che oggi continueranno le piogge sulle Isole Maggiori, con fenomeni localmente moderati.

"A partire da domani," ha aggiunto, "un nucleo di aria fredda diretto verso la Francia causerà qualche disturbo nelle regioni del Nordovest, con previste precipitazioni tra la Valle d'Aosta e il Piemonte occidentale. È importante prestare attenzione anche alla neve, che potrebbe imbiancare le montagne alpine a quote intorno ai 900/1000 metri."

La situazione non migliorerà al sud e sulle due Isole Maggiori, dove un vortice situato ad ovest della Sardegna sarà alimentato da nuove masse d'aria fredda, spostandosi verso la Sicilia e influenzando il tempo con piogge e temporali in Sardegna e Sicilia fino al basso Tirreno e all'area ionica.

Verso metà settimana, mentre al Nord tornerà un clima più stabile ma freddo, con venti freddi e condizioni notturne e mattutine pungenti, il vortice di maltempo estenderà ulteriormente la sua influenza, coinvolgendo anche alcune regioni del Centro, in particolare la parte meridionale delle Marche e del Lazio, e successivamente Abruzzo e Molise.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, lunedì 11 novembre: cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale,, con cumulati fino a moderati sul settore orientale e meridionale. Attenuazione dei fenomeni in serata a partire dal settore settentrionale; temperature pressoché stazionarie in entrambi i valori; venti deboli da Est Nord-Est salvo locali rinforzi; mari prevalentemente mossi.

Previsioni per domani, martedì 12 novembre: cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati fino a localmente moderati sul settore orientale; temperature in diminuzione in entrambi i valori; venti deboli di direzione variabile tendenti a disporsi dai quadranti orientali sul settore settentrionale in serata; mari: mossi con moto ondoso in aumento dalla seconda parte della giornata.

Tendenza per i giorni successivi: la giornata di mercoledì sarà caratterizzata da cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sul settore orientale dove si avranno precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Per giovedì si prevede una generale attenuazione dei fenomeni. Le temperature tenderanno ad aumentare in entrambi i valori. I venti soffieranno prevalentemente deboli dai quadranti orientali con locali rinforzi sulle coste settentrionali e meridionali. I mari saranno mossi o molto mossi con moto ondoso in attenuazione nella giornata di giovedì.