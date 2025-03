Piogge, temporali e nubifragi in Sardegna, nella bassa Calabria e soprattutto sulla Sicilia, accompagnati da venti tesi di scirocco di queste ore sono causati da una depressione attiva e da un flusso umido caldo nordafricano in veloce avanzamento verso la Grecia.

L'Italia si trova a fronteggiare un clima contrastante, con un mix di caldo primaverile e forti temporali, ma presto prevede un ulteriore peggioramento dovuto all'arrivo di un ciclone franco-iberico. Secondo Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, è in arrivo un'importante fase di maltempo che interesserà l'intero Paese a partire da domenica sera, con il Nord Ovest come punto di partenza.

L'Italia si troverà quindi in una situazione di forte instabilità al Sud, mentre al Centro-Nord godrà di momenti soleggiati; inoltre, si prevede che farà più caldo in Lombardia rispetto a Sicilia e Calabria. Domenica sera, un ciclone proveniente da Portogallo, Spagna e Francia si estenderà sul nostro Paese portando piogge frequenti per almeno 8 giorni, dal Nord al Sud. Nei primi giorni, si prevedono piogge al Centro-Nord e neve sulle Alpi, seguite da precipitazioni nel meridione con numerosi passaggi nuvolosi lungo il versante tirrenico e al Nord-Est.

Le piogge e i temporali saranno meno frequenti sul versante adriatico, al Nord-Ovest e all'estremo Sud, tuttavia la situazione rimarrà instabile. Nonostante le precipitazioni, le temperature non subiranno bruschi cali, con massime che scenderanno dai 20°C attuali ai 13-15°C. Le previsioni attuali indicano la possibilità di un miglioramento a partire da sabato 15 marzo.

Le previsioni di Arpas Sardegna

Previsioni per la serata di oggi, venerdì 7 marzo: cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore orientale e meridionale con attenuazione dei fenomeni in tarda serata; venti deboli o moderati dai quadranti orientali, forti sulle coste meridionali con attenuazione della ventilazione in serata; mari mossi o molto mossi, localmente agitati sui settori meridionali.

Previsioni per domani, sabato 8 marzo: cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore orientale con attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata; temperature minime in leggero calo, massime in leggero aumento; venti deboli o moderati dai quadranti orientali; mari mossi o molto mossi.

Previsioni per domenica 9 marzo: cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati deboli nella seconda parte della giornata; temperature minime in diminuzione, massime in lieve aumento; venti in prevalenza deboli o moderati da sud-est, forti sulle coste sud-occidentali, in attenuazione serale; mari mossi o molto mossi con moto ondoso in attenuazione.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati generalmente deboli. Le temperature rimarranno stazionarie. I venti soffieranno deboli, prevalentemente dai quadranti orientali. I mari saranno mossi o localmente molto mossi.