La casa di produzione Eliseo Multimedia SpA, per la realizzazione delle riprese del 3° episodio della serie tv “Impero”, che andrà in onda su Sky, ricerca uomini, donne e ragazzini, preferibilmente residenti vicino alle località delle riprese, che saranno effettuate in Sardegna, nel territorio di Arzachena, a partire dal 20 settembre 2021.

Nello specifico saranno selezionate tantissime persone, anche senza esperienza, che lavoreranno nelle scene:

- RAGAZZE/DONNE maggiorenni di bella presenza italiane e straniere

- RAGAZZI/UOMINI maggiorenni di bella presenza italiani e stranieri

- 10 RAGAZZINI giocatori, dai 10 ai 12 anni circa, devono essere ragazzini che sappiano giocare a calcio.

- 10 RAGAZZINI giocatori, dagli 8 ai 10 anni circa, devono essere ragazzini che sappiano giocare a calcio.

- 20 UOMINI/DONNE, come amici e parenti dei ragazzini (spettatori)

- 4 UOMINI con fisico sportivo (nella scena assistenti allenatori)

- 15 RAGAZZI/UOMINI maggiorenni che sappiano giocare a calcio.

- RAGAZZE/DONNE maggiorenni che sappiano ballare bene, di bella presenza, per le scena della festa

- RAGAZZI/UOMINI maggiorenni che sappiano ballare bene, di bella presenza, per le scena della festa

- 50 UOMINI e DONNE maggiorenni INVITATI ALLA FESTA

- 2 BARMAN

- 4 CAMERIERI

- 9 UOMINI/GIOCATORI DI BEACH SOCCER

- 40 SPETTATORI Uomini/donne, spettatori di beach soccer

- 6 RAGAZZE ALTE (maggiorenni) addette all’accoglienza, che faranno le HOSTESS e le MODELLE nelle scene.

- 50 AVVENTORI LOCALE (UOMINI e DONNE)

- 50 PASSANTI (UOMINI E DONNE)

- 2 AUTISTI PATENTE B

- 2 UOMINI ADDETTI ALLA SICUREZZA del locale

- 70 INVITATI ALLA FESTA (UOMINI e DONNE) scena corale

- RAGAZZE MAGGIORENNI (ITALIANE e STRANIERE) DAI TRATTI NORDICI (capelli biondi, occhi chiari, azzurri ecc.)

- 40 UOMINI e DONNE maggiorenni, avventori PUB

Per partecipare alla selezione basta inviare un e-mail a castingsardegnaimpero@gmail.com

scrivere il proprio nominativo, data e luogo di nascita, indirizzo e luogo di residenza, altezza, codice fiscale e numero di cellulare. Allegare almeno due fotografie recenti possibilmente dei primi piani dove si vede bene il volto, senza occhiali da sole ecc e una figura intera.

In seguito, con un altro annuncio, verranno rese note le date e i luoghi dei casting e le modalità di iscrizione. Il casting avverrà su appuntamento concordato precedentemente.

Saranno applicate rigorosamente le norme anti Covid-19.

Per informazioni: Rossana Patricelli 3662691377