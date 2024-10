Un vento teso di maestrale con raffiche sino agli 80 km/h ha sferzato dalla notte tutta la Sardegna con burrasche sulle coste esposte. Il maltempo ha causato alcuni disagi nei collegamenti navali e in quelli aerei. L'aeroporto di Cagliari è stato chiuso al traffico a causa del forte vento di maestrale.

La nave della Sardinia Ferries proveniente da Livorno che sarebbe dovuta attraccare a Golfo Aranci è stata dirottata a Olbia mentre i traghetti fra Santa Teresa e Bonifacio sono stati sospesi.

L'intensità dei venti è in diminuzione per le prossime ore. Chiuso il parco di Montu Urpinu a Cagliari per la caduta di pini.