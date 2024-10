Non un giorno qualunque, ma un compleanno speciale per la nonnina del paese speratino. Qualche giorno fa, Mariuccia Usai ha raggiunto la soglia del secolo di vita, la sua è una famiglia molto stimata nella comunità locale: “Questo mercoledì, 3 giugno 2020, Mariuccia Usai classe 1920, seguita amorevolmente dalla famiglia, ha compiuto 100 anni. Oggi mi sono avvicinato per salutarla e farle gli auguri a nome di tutti”.

Così il primo cittadino Enrico Collu, qualche giorno fa, (nella foto in alto), ha voluto significarle e manifestare a nome della giunta e dei suoi concittadini la gratitudine che merita: “Ha sempre fatto la casalinga – ha detto al telefono a Sardegna Live il sindaco Collu - il marito era un commerciante imprenditore molto conosciuto, Venanzio Pilloni, hanno avuto 6 figli, 4 maschi e 2 femmine, Mariuccia ha sempre seguito con cura la famiglia, sono persone davvero a modo, hanno viaggiato tanto e le due figlie sono insegnanti, Giulietta ad esempio, maestra alle medie, ha seguito tanti ragazzini delle medie contribuendo tantissimo alla loro formazione dei nostri ragazzi. Per tutti noi – conclude il numero uno della Giunta Enrico Collu – è davvero un orgoglio enorme poter vantare cittadini modello come loro e come tanti altri qui a San Sperate, il nostro paese-museo pieno di vita e di persone che hanno costruito e lasciato ricordi indelebili per chiunque”.