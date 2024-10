La Sardegna anche oggi sarà "sorvegliata speciale" per il caldo, con Nuoro da "bollino rosso" inserita insieme a Torino, Milano, Verona, Trento, Bologna, Firenze, Perugia, Roma tra le nove città dove le temperature saranno incandescenti. Una giornata, quindi, sotto il segno dell'afa e dell'aria irrespirabile, con temperature africane in diverse zone dell'isola.

Secondo i dati forniti dall'Arpas, il termometro toccherà i 41 gradi a Ottana, 40 ad Arzachena, un grado in meno a Nuoro e Oristano, 38 a Olbia e Tempio. Per i meteorologi dell'Arpas sono altissime le possibilità che le temperature supereranno i 40 gradi anche a Benetutti, Gonnofanadiga, Orani, Nuoro e Ottana.

Lo confermano anche le previsioni dell'Aeronautica militare, relative alle temperature percepite che potranno raggiungere in giornata anche i 43 gradi e che in genere si assesteranno tra i 33 e i 37 gradi in quasi tutta la regione.

Nessuna tregua nemmeno domani con temperature effettive che potrebbero toccare e superare i 40 gradi a in diverse zona dell'isola.