La Sardegna rimarrà in zona rossa per 15 giorni. E' quanto prevede l'ordinanza emanata ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza. L'Isola, unica regione italiana in rosso, rischia quindi di restare nella fascia a maggior rischio almeno sino al 10 maggio.

L'unica possibilità di poter anticipare la retrocessione in fascia arancione o addirittura direttamente in fascia gialla (visto l'Rt attuale a 0.97) è quella di mantenere stabile e sotto controllo la curva epidemiologica.

Anche il numero dei contagi per 100mila abitanti al momento risulta in linea con altre regioni gialle (132).