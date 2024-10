Dal XVIII Rapporto sulla raccolta differenziata di carta e cartone presentato da Comieco, il Consorzio Nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici, emerge che nel 2012 sono state raccolte oltre 71.800 tonnellate di carta e cartone, un dato sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente (-1,4%). La raccolta pro capite si attesta a 43 kg/abitante, un dato inferiore alla media nazionale (48,9 kg pro capite) ma superiore a quello di tutte le regioni del Sud ad eccezione dell'Abruzzo, che per un soffio (43,2 kg/ab). Olbia-Tempio provincia più virtuosa nel 2012 con 48,3 kg/abitante.

La Provincia di Olbia Tempio è dunque la più virtuosa con 48,3 kg/abitante nel 2012, davanti a Cagliari, con 47,8 kg/abitante, e Oristano (45,8 kg/ab), che nel 2011 si era collocata al primo posto. Seguono Sassari (41 kg/ab), Ogliastra (40,7 kg/ab) e Nuoro, provincia che registra l’incremento più significativo a livello regionale (+14,4%, per una media di 39,1 kg/abitante). Chiudono la classifica Medio Campidano e Carbonia Iglesias, rispettivamente con 33,2 kg/ab e 33 kg/ab.