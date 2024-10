I cieli del mondo sono sempre più meta di velivoli di varie fattezze, quello che si vedeva nei film di fantascienza di qualche anno fa, con navicelle futuristiche che solcavano la volta celeste delle metropoli e con un guizzo erano già nella stratosfera, sembra sempre più prendere corpo, sembra ormai realtà.

E i protagonisti in questi ultimi anni sono sicuramente i droni o APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) che vantano ormai un mercato milionario e innumerevoli applicazioni che spaziano dalla fotografia ai video aerei, fino alla fotogrammetria e alle operazioni di sicurezza e controllo.

Droni Magazine è la prima rivista italiana dedicata al mondo dei droni, un bimestrale che “accende i motori” sulla grande passione per i multicotteri con approfondimenti tecnici, servizi, reportage e inchieste. Tra le sue pagine è stata più volte protagonista la Sardegna, la splendida isola dei nuraghi, con il suo territorio capace di far invidia al mondo intero.

Questo grazie alle foto aeree e alla collaborazione costante con la rivista edita da Sprea Editori, di due tra i maggiori esperti di droni del panorama sardo e nazionale: Roberto Mecchia di Sardinia Multirotors e Davide Manca di Flymedia Creative Services.

Nei numeri del bimestrale che presto compirà il suo primo anno di vita, sono stati pubblicati diversi reportage in Terra Sarda: un servizio sullo splendore del Golfo di Marinella nel quale tutte le operazioni di volo sono partite dal resort Valtur Colonna Beach.

Poi, un approfondimento tecnico sul pilotaggio ha avuto come protagonista la splendida Basilica della Santissima Trinità di Saccargia, che sorge con tutto il suo splendore nel territorio del comune di Codrongianos. Infine, è in edicola proprio in questi giorni l’ultimo numero di Droni Magazine, nel quale è pubblicato un lungo servizio sull’evento internazionale di triathlon che si è svolto lo scorso autunno al Forte Village di Santa Margherita di Pula.

Dalla redazione fanno sapere che le bellezze della Sardegna continueranno ad avere spazio tra le pagine di Droni Magazine.

“In Italia abbiamo un territorio incredibile, uno scrigno pieno zeppo di perle di rara bellezza da mostrare al mondo intero, da valorizzare e promuovere su ogni tipo di media – afferma Fabio Marotta, coordinatore della rivista – e la Sardegna è una tra le perle più luccicanti. Grazie all’ottimo lavoro dei nostri collaboratori in Terra Sarda - conclude Marotta - siamo in grado di pubblicare reportage e servizi tecnici con immagini spettacolari che danno ancora più risalto e importanza alla nostra rivista”.

Droni Magazine è una rivista bimestrale edita da Sprea Editori, e si può acquistare in edicola al prezzo di 9,90 €. Sul web è presente la pagina Facebook Droni Mag ricca di notizie e curiosità sul mondo dei droni. Per informazioni, abbonamenti o numeri arretrati: abbonamenti@dronimag.it