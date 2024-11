L'incidenza dei casi di cancro in Italia è in costante aumento, con circa 395.000 nuove diagnosi registrate lo scorso anno, di cui 208.000 riguardanti uomini e 187.000 donne, superando la media di mille al giorno. Negli ultimi tre anni, si è verificato un incremento di oltre 18.000 casi.

Nonostante questo trend preoccupante, c'è da evidenziare i notevoli progressi nella sopravvivenza, dovuti a terapie più efficaci e alla prevenzione delle ricadute. Secondo i dati dell'AIOM, tra il 2010 e il 2020, in Italia è aumentato del 54% il numero di persone che hanno sconfitto il cancro e sono ancora in vita da più di dieci anni dalla diagnosi. Questo risultato sottolinea l'importanza di continuare a sostenere la ricerca, che richiede tempo e investimenti per sviluppare trattamenti sempre più mirati ed efficaci.

La Sardegna si prepara a essere protagonista con l'iniziativa della distribuzione dei Cioccolatini della Ricerca nelle piazze il 9 e/o 10 novembre: una scatola di cioccolatini può contribuire ad accelerare gli studi nei laboratori grazie al sostegno ai ricercatori. Con una donazione minima di 15 euro, sarà possibile ricevere una confezione di cioccolato fondente Venchi, ricco di cacao contenente molecole benefiche per la salute come i flavonoidi, con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Durante i Giorni della Ricerca, AIRC presenterà i risultati ottenuti nel corso dell'anno, le nuove sfide e i progetti in corso per migliorare la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro, raccogliendo fondi per sostenere gli oltre 800 progetti di ricerca attivi. La campagna coinvolgerà anche eventi come "Un Gol per la ricerca" negli stadi, incontri nelle scuole superiori e università con gli studenti, e una maratona di informazione sulle reti RAI dal 3 al 10 novembre. Il pubblico potrà seguire tutte le iniziative e aggiornamenti sul sito airc.it per informarsi e partecipare attivamente.