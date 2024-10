Saranno validi anche per la giornata odierna (26 maggio) e dureranno fino alle 18.00 di domani 27 maggio l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per piogge di allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico per Campidano, Iglesiente, Flumendosa-Flumineddu e Gallura emanati dalla Protezione civile della Sardegna.

Come si legge “l’approfondirsi di una saccatura sull’africa settentrionale da lugo all’isolamento di una circolazione ciclonica chiusa in risalita da Algeria e Tunisia nulle nostre regioni, con un minimo al suolo che fra domenica (oggi Nda) e martedì si localizzerà sul Tirreno”.

Per quanto concerne la criticità ordinaria, “Sono previste piogge sparse o diffuse che interesseranno soprattutto il settore meridionale e orientale dell’isola. Le precipitazioni più significative sono attese nel corso della giornata di domenica (oggi Nda) quando sulla Sardegna orientale pptranno raggiungersi cumulati localmente elevati nelle 24 ore”.